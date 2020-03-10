Матчи двух следующих туров испанской футбольной Ла Лиги пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса. Такое решение относительно поединков двух дивизионов - Примеры и Сегунды - было принято руководством местной федерации футбола.

Об этом информирует пресс-служба Ла Лиги в Twitter.

Во вторник, 10 марта, футбольные чиновники Испании ввели ограничение на посещение болельщиками матчей следующих двух туров. Таким образом, матчи без зрителей будут проходить начиная с 13 марта. В испанской футбольной лиге сейчас думают над тем, как реорганизовать чемпионат без приостановки матчей.

Стоит отметить, что в Испании количество зараженных коронавирусом превысило 1600 человек, погибли 35.

Скриншот: Ла Лига в Твиттер

Напомним, что 12 марта, донецкий Шахтер проведет на выезде первый матч 1/8 Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга. Однако, пока неясно, будут ли на этом матче присутствовать болельщики.

Также мы писали, что футболистка и член сборной Ирана Ильхам Шейхи недавно умерла от коронавируса. Смерть наступила через 10 дней обнаружения инфекции.