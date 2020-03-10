Правительство назначило исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 10 марта.

Как он сообщил, сегодня по решению Кабмина на него возложили временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.

Скриншот: Facebook/Павел Кухта

Напомним, ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кухта был назначен первым заместителем министра 11 сентября 2019 года. На досрочных парламентских выборах планировал избраться от партии "Голос", однако ЦИК отменил его регистрацию на основании отказа от баллотирования.

Как известно, Кухта окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт". В 2018 году учился в Aspen Institute Kyiv. С 2015 года он был членом наблюдательного совета индекса мониторинга реформ, помощником депутатов, советником министра финансов. Вскоре он стал советником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

С 2016 года Кухта также находился на должности заместителя главы Стратегической группы советников по поддержке реформ и эксперта группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ.