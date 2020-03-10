Правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сегодня сообщает Офис генпрокурора.

"10 марта 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками ГБР и Нацполиции задержали гражданина, который подозревается в похищении и пытках участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего", - пишет пресс-служба Офиса.

Отмечается, что задержанный с апреля 2014 года находился в международном розыске. "По результатам системной работы было установлено его местонахождение и выяснено, что он, вероятно, с целью уклонения от уголовной ответственности получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Благодаря содействию экспертов Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины в короткие сроки удалось идентифицировать его личность", - пишут прокуроры.

Согласно уведомления о подозрении задержанному инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Как сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская, речь идет о Сергее Мысливом.

"Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мысливого. По версии следствия, был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года. А "постоянная занятость" подозреваемого - у Алексея Чеботарева", - сообщила Закревская.

Фото: facebook.com/eugeniyazz

Эту же информацию подтвердил экс-нардеп Игорь Луценко. "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мысливой работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", - написал Луценко в Facebook.

Фото: facebook.com

В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - Алексей Чеботарев.

Напомним, что в этом году фигурантам дела о похищении активистов Майдана Луценко и Вербицкого объявили подозрение.