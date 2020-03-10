Вооруженное разбойное нападение совершено на дом начальника управления госпредприятия НПКГ "Зоря - Машпроект" (входит в "Укроборонпром") 61-летнего Валерия Подымаки. Инцидент произошел в ночь на 10 марта в Николаеве на улице Спортивной.

В результате ЧП 38-летняя жена хозяина дома госпитализирована с огнестрельными ранениями бедра и живота. Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на источники.

О случившемся в полицию сообщила сестра жены Валерия Подымаки около 03:15. По словам женщины, в дом ее родственников проникли двое неизвестных и нанесли огнестрельные ранения ее сестре - Инне Подымаке.

Валерий и Инна Подымака. Фото: detective-info.com.ua

Фото: detective-info.com.ua

Во время нападения в доме находились родители Валерия Подымаки и его сын. Нападавшие их связали и требовали рассказать, где хозяева хранят ценности. По предварительным данным, добычей разбойников стала незначительная сумма денег.

Как рассказали сами потерпевшие, грабители ворвались в их дом с масками на лицах и разговаривали между собой с кавказским акцентом.

Как сообщается на сайте ГУНП Николаевской области, хозяин дома оказал сопротивление грабителям, поэтому они завладели лишь незначительной суммой денег.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбой", а также по ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.

Стоит отметить, что полтора года назад Валерий и Инна Подымака стали фигурантами расследования николаевских журналистов, которые изучали ситуацию, сложившуюся на заводе "Зоря - Машпроект". Журналисты рассказывали, что работники предприятия жалуются на низкие зарплаты в то время, как руководители завода ведут роскошный образ жизни.

"Они даже не скрывают своего роскошного образа жизни. А именно и. о. директора по закупкам Валерий Подымака. В своем профиле в Инстаграм его жена Инна активно делится с подписчиками фотографиями с отдыха за рубежом, люксовых автомобилей и роскошного домовладения", - отмечалось в расследовании журналистов.

Также местные СМИ пишут, что Валерий Подымака до работы на ГП "Зоря - Машпроект" занимался предпринимательством, был членом правления Николаевской дирекции банка "Аваль".

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