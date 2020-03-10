Авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") сократит количество рейсов внутри страны и в Европу.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Представители "МАУ" отметили, что такие меры были приняты в связи с рекомендациями стран по предотвращению распространения коронавируса. Так, компания МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

О дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии "МАУ" дополнительно сообщит позднее.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. "МАУ" рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании", - сказано в сообщении.

Скриншот: МАУ в Фейсбук

Напомним, что сегодня лоукостеры Wizz Air и Sky Up объявили о приостановке рейсов в Италию из-за коронавируса.

Также мы писали, что сегодня, 10 февраля, в 15:30 началось заседание комиссии по техногенным катастрофам, которая планирует рассмотреть вопрос ограничения авиасообщения.