Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой закрываются для туристов до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении. Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.

К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране. Выехать из одного муниципалитета в другой теперь можно будет только в случае необходимости - рабочей, медицинской или семейной.

Напомним, что Wizz Air и Ryanair отменили все полеты в Италию.

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