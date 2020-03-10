Депутаты российской Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках к конституции РФ, которые были внесены президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 10 марта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению поступило около 390 поправок. Большую часть поправок подготовила рабочая группа, в которую вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели. Часть поправок внес президент России.

Также стало известно, что депутат "ЕР" Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в конституцию о досрочных выборах в Госдуму. Карелин отказался от голосования за свою поправку. Согласно инициативе Карелина, новый состав Госдумы должен был собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после избрания.

Жириновский выступил против, он хочет роспуска парламента: "Назвался груздем - полезай в кузов". Спикер Володин сказал, что если Карелин принял такое решение, то голосования не будет. "Поправка снята. Карелин прислушался к позиции президента", - сказал Володин

Ранее Путин высказался против поправки едироноса Александра Карелина о досрочных парламентских выборах этой осенью. Очередные выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Голосование за поправки в конституцию в третьем чтении назначено на завтра, на 10 утра (9 утра по Киеву).

Также на этом этапе была проголосована поправка единороски Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков конкретно для Путина. Соответственно, этот вопрос будет вынесен на референдум 22 апреля.

Путин поддержал данную поправку, добавив, что в целом он против отказа от ограничения президентства двумя каденциями подряд. То есть данная практика в Конституции закреплена не будет. Путин добавил, что поправка Терешковой должна будет пройти через Конституционный суд.

Напомним, Путин внес законопроект о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы 20 января этого года. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.