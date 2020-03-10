По состоянию на 13:00 вторника, 10 марта, Национальный банк уже продал 250 млн долларов для сглаживания колебаний курса гривны на межбанке.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Также регулятор сообщил, что за три дня на прошлой неделе НБУ продал всего 307 млн ​​долларов.

"...Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, которое подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов", - сообщает Нацбанк.

Впрочем, НБУ также заверяет, что распространение коронавируса по миру пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта.

"Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж", - заявили в НБУ.

Также в Нацбанке уверили, что уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны - сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, регулятор заявил, что гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более 8 млрд долларов. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как падение мировых рынков и вирусная паника влияют на курс гривны и ситуацию в Украине.