Второе чтение законопроекта о рынке земли в Верховной Раде пройдет 19-20 марта. Депутатам еще нужно рассмотреть 720 правок.

Об этом сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

"Парламенту осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земреформу. Учитывая, что запоминается последнее, то речи оппозиции по этим правкам будут пафосные и длинные", - отметил он. Эксперт также ожидает, что в украинском парламенте "по законам жанра" должна произойти драка и "рвание на себе рубашек Brioni за святую родную землю и бедного украинца".

Мушак добавил, что депутаты проголосуют за проект закона о рынке земли или во второй половине 19 марта, или на следующий день - 20 числа.

"Таким образом остается 10 дней до земреформы. Этот и следующий неделя будет посвящена популяризации земельной свободы и описанию возможностей и рисков открытия рынка земли", - добавил Мушак.

Скриншот: Алексей Мушак в Фейсбук

Тем не менее, правительству необходимо сильно постараться, чтобы взрастить в украинцах положительное отношение к закону о продаже земли. Так, количество граждан, которые выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране, за последние четыре месяца увеличилось до 72%.

Напомним, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что вопрос о возможности продажи украинской земли иностранцам должен решаться исключительно в ходе референдума.