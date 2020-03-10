Власти Чехии и Молдовы вводят запреты на проведение всех массовых мероприятий, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса COVID-19. В частност, чешский минздрав запретил культурные, спортивные и общественные мероприятия с участием более 100 человек. Об этом пишет 420on.cz.

Также в Чехии в среду, 11 марта, будут закрыты начальные и средние школы, а также высшие учебные заведения. Работать будут только детские сады. По данным не вторник, 10 марта, в Чехии официально подтверждены 40 случаев заражения коронавирусом.

А в Молдове глава минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила о запрете проведения любых массовых мероприятий на территории всей страны, передает Бельцкий независимый портал. В учебных заведениях страны отменяются все массовые мероприятия до конца марта и запрещен вход для посторонних.

При этом в стране подтвержден только один случай коронавируса. У еще шестерых людей подозревают заражение. Под наблюдением семейных врачей на дому находятся 5563 человека.

Напомним, в Европе зарегистрировано 15114 случаев заражения COVID-19. Более всего заболевших в Италии - 9172. Затем следуют Германия - 1139, Франция - 1412, Испания - 1024 и Швейцария - 332. Коронавирус стал смертельным для 529 европейцев.

Ранее "Страна" писала о том, что экспресс-тесты на коронавирус прибудут в Украину 15-16 марта, в аптеке их можно будет купить за 300 грн.

Также мы сообщали, что в Польше отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса.