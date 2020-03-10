Во вторник, 10 марта, в Государственной думе России поддержали поправку в конституцию страны об обнулении президентских сроков.

Об этом сообщает "Интерфакс".

За соответствующую инициативу проголосовали 380 депутатов, против 44.

Текст поправки роздан депутатам. В нем говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Перед этим Президент России Владимир Путин поддержал эту поправку, но по его мнению, сначала ее должен рассмотреть Конституционный суд.

"...Предложение по сути означает снятие ограничений, включая и с действующего президента. И разрешить в будущем принимать участие в открытых выборов. Но если граждане поддержат, скажут "да" 22 апреля, то этот вариант был бы возможен, если Конституционный суд сделает вывод, что это не противоречит Конституции", - сказал президент.

"Как вы, дорогие друзья, решите, как проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, удалось многое сделать. Нам еще удастся сделать много хорошего, минимум до 2024 года. А там видно будет", - отметил Путин.

Напомним, поправку к конституции, которая обнулит президентские сроки главы РФ Владимира Путина, предложила внести депутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова.

Как сообщалось, 20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Его единогласно приняли в первом чтении 23 января.