Во вторник, 10 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Софии Федыне, которую подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Федыну отпустили под личное обязательство. За тем, как проходил суд "Страна" следила в режиме онлайн.

При этом ходатайство прокуратуры удовлетворили частично: заграничный паспорт у Федыны не забрали и электронный браслет носить не обязали, хотя этого требовала сторона обвинения. По словам адвоката нардепа, сдавать паспорта она не может, так как это лишит ее возможности представлять Украину на международной арене.

Однако суд ограничил ее передвижение за пределы Киева, то есть, например, к родителям во Львов она не сможет ездить. При этом нардеп заявляла, что ей нужно ездить к больному отцу и ухаживать за ним. По словам судьи, Федына не предоставила никаких подтверждений того, что ее отцу и матери требуется уход.

Кроме того, суд установил, что Федына должна прибывать в обозначенное время к следователю и прокурору, не покидать столицу без разрешения и сообщать об изменении места проживания или работы.

Мера пресечения действует до 12 апреля 2020 года включительно.

Напомним, Федына в октябре 2019 года с волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского. "Страна" подробно писала об этом деле.

Подозревают нардепа в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).