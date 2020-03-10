После вчерашнего крутого пике на торгах стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже сегодня превысила 36 долларов. Таким образом, рост составил 7 процентов.

По состоянию на утро вторника, 10 марта, котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель. Отмечается, что это на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов. Стоимость нефти марки WTI также выросла на 6,1% к отметке 33,03 доллара за баррель.

Напомним, в понедельник, 9 марта сразу после открытия торгов цены на нефть рухнули более, чем на 30 процентов. Это стало следствем нефтяной войны, которую развязали Россия и Саудовская Аравия - после того, как Москва отказалась снижать объемы добычи, чтобы удержать цены. Падение цен на нефть обвалило акции российских компаний на бирже Лондона.

Также мы сообщали, что Трамп назвал виновников обвала на мировом рынке нефти.