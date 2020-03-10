Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму РФ, которые лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести с 2021 года на осень текущего.

Об этом Путин заявил, выступая 10 марта на заседании Государственной Думы.

"Еще и коронавирус прилетел. Цены на нефть скачет и прыгают. Но этот период мы пройдем достойно. Но надо работать вместе, консолидировано. Это создает вызовы. Есть те, кто хотел бы сдержать Россию. Политики сдерживания давно применяется - можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов. Внутри страны много сделано "на живую нитку". Много уязвимого. Это касается национального и религиозного, социального", - заявил Владимир Путин.

По его словам, в связи с этим возникает вопрос, как будет формироваться в стране высший орган власти. Путин отметил, что президент является гарантом внутреннего эволюционного развития.

"Именно эволюционного - план по революциям мы уже выполнили", - добавил президент РФ.

Также Путин заявил, что эта озабоченность понятна и выразил надежду, что "придет время, когда высший орган власти не будет персонифицирован".

"Но я осознают ответственность. Люди ждут моих оценок - и сейчас и после 2024 года. Касательно предложений, которые сегодня прозвучали. О необходимости досрочных выборов - если граждане России проголосуют за передачу полномочий, а, значит, и Государственная Дума должна передать полномочия немедленно. Если же в парламенте по этому вопросу нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах. Еще раз скажу: если граждане придут на голосование и подтвердят новые полномочия, то на этом будет вопрос закрыт", - сказал Владимир Путин.

Видео: YouTube/ Новости телеканала Царьград

Напомним, "Страна" писала о том, что 10 марта депутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в проект закона об изменениях в конституцию России поправку, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина.

Это случилось в ходе заседания, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента, который лично приехал на заседание.