В Одессе, cпустя восемь лет бюрократических проволочек и подготовки сложных конструктивных решений, девелоперской группе, известной как "Зеленый Мыс Одесса", удалось приступить к началу строительства уникального для страны проекта "Колумб", который обоснованно претендует стать еще одной визитной карточкой Одессы.

Это новый морской рекреационный комплекс на берегу Черного моря, главной особенностью которого создатели проекта cчитают присутствие в нем аутентичных черноморских мотивов, создающих своим стилем ощущение старой Одессы начала 20 столетия, которую современные люди знают только по фильмам.

Около 8 лет у инженеров и строителей ушло на берегоукрепительные работы повышенной сложности, создание защитных каменных бун, препятствующих разрушительным штормам, бурение скважин в морской воде для заливки свай и создание подпорных стен из армированного бетона, спасших дома местных жителей от обрушения. На образованном участке суши и разместится одесский Чинкве-Терре.

Именно известным итальянским и французским небольшим прибрежным деревушкам, приобретшим всемирную славу милых романтических мест, рекомендованных путеводителями и туристами, намерен бросить вызов будущий одесский Колумб. Смелые масштабные инженерные решения уже частично реализованы на территориях, созданных в результате противооползневых работ. На сегодняшний день ведутся монолитные работы.

Курорт и центр отдыха "Колумб" органично вписались в одесском заливе, отсюда видна Потемкинская лестница и центр Одессы, хоть и находится участок на обрывистом берегу пригородной Крыжановки, в прошлом знаменитой рыбацкой деревушки. Проект возвращает на вновь созданные причалы "Колумба" рыбаков с легендарными баркасами, тем не менее появится узнаваемый одесский колорит – характер Приморского бульвара, эклектика фасадов Дворца Моряков, узнаваемые очертания Оперного театра, прохлада от тени каштанов и акаций.

Это сочетание обновленной инфраструктуры берега и ДНК "одесскости", симбиоз яркого солнца, ласкового моря, неповторимого южного воздуха и удобного местоположения. Современный генеральный план с продуманной и оригинальной инфраструктурой: открытый бассейн с морской водой, благоустроенная набережная с фонтанами, протяженностью около 1км, созданной специально для этого проекта, свои песчаные пляжи и парк, рыбный рынок и ресторан у рыбацкого пирса, курортный СПА. Существенными деталями дизайна внешней среды архитекторы обозначили скульптурные композиции. На набережной вырастет величественная статуя Христофору Колумбу. Экскурсии на катерах и лодках будут начинаться от пирса с застывшим на одесском берегу мореплавателем. Среди задуманных особенностей "Колумба" в Одессе концертный зал, средиземноморский сад за крепостной стеной и благородный отель в португальском стиле мануэлино.

Отель и апартаменты тоже получили имя великого морского путешественника, авторы проекта органично сочетают живописный морской ландшафт с изысканной архитектурой. Талантливое авторское архитектурное решение было разработано командой опытных выпускников ОГАСА, проект горячо обсуждался в дискуссии на встречах с преподавателями одесской государственной Академии строительства и архитектуры.

"Колумб" в Крыжановке - это место, где встречаются две стихии, которые расширяют воображение и позволяют обрести вдохновение, оно создано для тех, кто хочет находиться в равновесии с собой, шанс найти еще одно место, куда захочется вернуться.