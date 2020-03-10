В Стамбуле 17 марта соберется трехсторонний саммит по вопросам миграции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Интерфакс".

По данным турецкого издания "Сабах", по возвращении из Брюсселя президент упомянул, что 17 марта Меркель и Макрон вместе с британским премьером Борисом Джонсоном посетят Турцию.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах Анкары до 26 марта договориться с властями Евросоюза по поводу нового соглашения, регулирующего миграционный вопрос.

"Турция надеется на новую сделку с ЕС по мигрантам к 26 марта", - заявил глава турецкого МИД.

Напомним, в 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. В начале марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган обратился к Греции с требованием открыть мигрантам ворота в Европу.

Также мы сообщали, что на защиту границ от беженцев из Турции Евросоюз выделит Греции сотни миллионов евро.