В понедельник, 10 марта, депутат от партии "Европейская солидарность" София Федына в Печерском районном суде Киева, который рассматривает ходатайство об избрании ей меры пресечения за угрозы президенту, выступила с речью перед журналистами на английском языке.

"Я хочу отметить, что у нас есть 34 статья Конституции Украины, которая дает мне право свободы слова, у нас есть статья 10 Европейской конвенции по правам человека, которая дает мне право свободы слова. Только генеральный прокурор, прокурор этого суда и президент Украины воспринимают это, как угрозу", - заявила она.

Также Федына напомнила, что на фронте идет война, взрываются бомбы, а "московские войска" стреляют в наших солдат и непонимание этих реалий несет угрозу Украины и всему цивилизованному миру.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, Федыне сообщили о подозрении после того, как она угрожала президенту Зеленскому убийством, что подпадает под статью ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины

Как установило следствие, нардеп София Федына, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой Марусей Зверобий, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции через Facebook и YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.