Сразу несколько авиаперевозчиков объявили о приостановке рейсов в Италию из-за коронавиурса.

В компании Wizz Air сегодня объявили, что рейсы в итальянские аэропортов и из них будут отменены с 10 марта по 3 апреля, а рейсы в израильские города Тель-Авив и Эйлат, будут прекращены с 12 по 23 марта.

Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

На прошлой неделе в авиакомпании заявили, что будет трудно предсказать масштабы и продолжительность вируса и его влияние на их новый финансовый год, который начинается в следующем месяце.

Конкурент Wizz Air лоукостер Ryanair также отменил рейсы в Италию и из нее с 10 марта по 8 апреля 2020 года. Там сообщают, что компания приостанавливает все внутренние рейсы по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером, также сокращаются международные рейсы из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Они будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair отмечает, что в то время как на рейсах в северную Италию наблюдается значительное число неявок пассажиров за последнюю неделю, тысячи иностранных посетителей с билетами домой находятся сейчас в Ломбардии и других регионах, объявленных карантинной зоной. В связи с этим перевозчик должен продолжить выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии для репатриации иностранных граждан.

"Ситуация меняется ежедневно, и все пассажиры на рейсах, на которые распространяются запреты на поездки или отмена рейсов, получают электронные письма, где им предлагаются трансферные рейсы, полное возмещение или кредиты на поездки… Все пострадавшие пассажиры получили уведомления об отмене/изменении рейса. Если пассажиры не получили электронное письмо, они могут ожидать, что их рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении лоукостера.

При этом украинская авиакомпания SkyUp (Киев) рассматривает возможность изменения полетной программы в связи с информацией о распространении коронавируса.

"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении, обнародованном на странице авиакомпании в Facebook во вторник.

Фото: facebook.com

До этого стало известно, что компания с 5 марта приостановила полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса. Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

Италия стала первой страной, которая из-за коронавируса ввела карантин и запрет публичных собраний на территории всей страны.

Напомним, что украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль и Италию из-за коронавируса.

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