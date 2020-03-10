49 украинцев отправили на карантин вместе с другими пассажирами круизного лайнера Grand Princess, на борту которого обнаружили людей с коронавирусом. Сейчас судно изолировано у берегов Калифорнии в США.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Мы знаем об украинцах, заболевших коронавирусной инфекцией, которые находятся за пределами нашей страны. С ними на постоянной связи находится МИД, отслеживаем полностью их состояние здоровья. Сегодня у всех украинцев, которые заболели, состояние здоровья стабильное, никаких ухудшений нет. И есть украинцы, которые находятся в карантине, потому, что они были в контакте с человеком [с подозрением] на коронавирусную инфекцию. В основном, это люди, которые были на лайнере, который находится у берегов Калифорнии. Около 49 Украинская сейчас находятся на карантине", - сказал Ляшко.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини. Про Grand Princess - с 04:00

Напомним, лайнер Grand Princess совершил двухнедельную поездку на Гавайи из Сан-Франциско и вернулся в США в воскресенье, 7 марта. Коронавирус нашли у 21 пассажира судна. После этого лайнер изолировали у берегов Калифорнии.