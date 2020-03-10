В сети опубликовано видео, как сепаратисты обстреляли и уничтожили грузовой автомобиль ВСУ. Инцидент произошел в зоне ООС на Донбассе под Песками 8 марта. Противник вел огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". При обстреле военного грузовика погиб украинский боец.

Также на канале сепаратистов опубликовано видео обстрела блиндажа украинских военных. По предварительным данным, в результате этой атаки были ранены четверо бойцов ВСУ, один из них позже скончался от полученных травм.

Ранее "Страна" писала о том, на Донбассе позиции Украины обстреляли пять раз, один военный убит, четверо ранены.

Также мы сообщали, что стали известны потери ВСУ и сепаратистов в боях под Золотым.