После расширения карантинной зоны на всю территорию Италии из-за распространения коронавируса глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проведет 14 дней дома, так как посещал в эту страну на прошлых выходных.

Сассоли сначала заявил, что расширение карантинной зоны на всю территорию Италии имеет серьезные последствия для поведения итальянских депутатов Европарламента.

"По этой причине я решил, что после того, как побывал в Италии в последние выходные, в качестве предосторожности следовать указанным мерам и выполнять свои функции председателя из моего дома в Брюсселе в течение 14 дней в соответствии с протоколом здравоохранения", - добавил Давид Сассоли.

Европарламент заслушал во вторник вопрос об эпидемии коронавируса в Евросоюзе при отсутствии председателя на сессии в Брюсселе. А член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис анонсировала, что последствия карантинных мер для экономической жизни Европы будут значительными.

Напомним, ранее, несмотря на отсутствие симптомов, президент Португалии на две недели ушел на карантин из-за коронавируса.