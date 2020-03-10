Сегодня стало известно о новых боях на Донбассе. Они начались еще 8 марта, а сегодня получили новый виток.

ВСУ потеряли два грузовика и, как минимум, трех человек погибшими. Произошло столкновение вблизи Донецка - на линии фронта у поселка Пески. Это район аэропорта.

Также сегодня жители города слышали серьезный бой на севере от центра Донецка. "Страна" разбиралась, что известно о новых кровавых столкновениях, которых в последнее время становится все больше.

Бой 8 марта

Сегодня "Страна" уже сообщала о потерях на фронте.

По нашей информации, в воскресенье, около 15.00 в районе Песок сепаратисты двумя выстрелами из "Фагота" - противотанкового ракетного комплекса - подбили КАМАаз Вооруженных сил Украины.

Мы опубликовали фото подбитого автомобиля.

О том, что в Международный женский день обстреляли машину ВСУ, заявлял и штаб.

"8 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций трое наших защитники получили ранения", - говорилось в сообщении штаба.

Также сепаратисты сегодня опубликовали видео удара по грузовику.

После этого, как выяснила "Страна", противник обстрелял из минометов позиции украинских военных. В результате одна из мин пробила крышу блиндажа и четверо бойцов получили ранения, один из которых затем скончался.

Видео удара по блиндажу тоже выложили сегодня на сепаратистском аккаунте "Сводки ополчения". Акцию на видео датировали следующим днем - понедельником, 9 марта (по другим данным, это произошло днем ранее).

Новый бой и новая потеря

Сегодня бои возобновились. Жители Донецка с утра сообщали о канонаде.

"У нас в Макеевке хорошо бабахало". "Стреляют сильно. Слышно в центре", - пишут дончане в соцсетях.

Штаб ООС выпустил сообщение, в котором заявил, что сепаратисты подорвали еще один грузовик ВСУ. Есть и погибшие, точное число которых пока не назвали.

"Сегодня, 10 марта, российские террористические войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Оккупанты вооруженных сил РФ вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минского соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Операция объединенных сил. Ситуация контролируется. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении штаба.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Правда, украинские волонтеры ООС говорят о погибшем не от удара ПТУРа, а от пулевого ранения. Об этом пишет глава организации "ASAP Rescue" Илья Лысенко.

По данным "Страны", за сегодня у ВСУ потери следующие - два погибших и, по разным данным, 7-8 человек раненых.

Итого, с 8 марта уже трое погибших.

Что говорят в Донецке

В "ДНР" обстрел украинских позиций отрицают и говорят, что КАМАЗ подорвался на мине.

Сепаратисты утверждают, что погибло пятеро военных ВСУ и шесть ранены.

Пресс-служба так называемой "народной милиции ДНР" сообщает, что вначале под Песками подорвался грузовой автомобиль. Это произошло около 10:00. Позднее там же подорвалась и прибывшая за ним эвакуационная машина. "В 57 отдельной мотопехотной бригады на месте происшествия уже не менее пятерых военнослужащих ВСУ погибло, шестеро получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии", - утверждают сепаратистов.

Впрочем, это обычная тактика (применяемая часто с обоих сторон) - списывать потери во время перемирия у противника на "самоподрывы" на минах.

Что в сухом остатке

Итак, на выходных началось, а сегодня продолжилось новое обострение на Донбассе - уже неподалеку от Донецка.

Количество жертв за сегодня неизвестно, но судя по всему - это два человека. То есть в целом за выходные погибли как минимум трое украинских военных. Также подорвано два грузовика ВСУ.

А судя по заявлениям волонтеров - происходил и фактически ближний бой с применением стрелкового оружия.

То есть военные действия на Донбассе продолжаются. Причем, с учетом недавних событий в Золотом, где украинскую армию с боями выдавили из "серой зоны" - интенсивность стычек только возрастает. И уже мало напоминает "странную войну" последних нескольких лет.

Как видим, пока не помогают никакие форматы урегулирования, в которых нет политической составляющей. Формула "просто перестать стрелять" не работает. А разводить войска по всей линии фронта Украина отказалась еще в декабре, на встрече Зеленского и Путина в Париже.

Не помогла и "перестановка кроватей" - замена Суркова на Козака в Кремле и возвышение вроде бы "умеренного" Ермака на Банковой.

Единственный документ, который рисует карту выхода из этого затяжного кризиса - Минские соглашения - украинские власти требуют пересмотреть (об этом Зеленский недавно в очередной раз заявил в интервью "Гардиан").

При этом Россия пересматривать международно закрепленный документ закономерно не желает. Да и Франция с Германией, как в том же интервью признал Зе, требуют его выполнять.

В условиях такого тупика обстрелы будут продолжаться, солдаты - гибнуть, а мирные жители - страдать.