Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в проект закона об изменениях в конституцию России поправку, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина.

Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РБК.

Выступая на заседании Госдумы, Терешкова заявила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась России, существуют "риски непредсказуемости" и "надо предусмотреть надежную страховку".

"И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года", — сказала Терешкова.

Депутат отметила, что Путин это тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться и выразила уверенность в том, что это понимают все депутаты Госдумы.

"Вопрос на самом деле не о нем, а о нас, гражданах России и ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, публично, открыто предусмотреть. Или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность", — заявила Терешкова.

Она также отметила, что в этом случае ничего не будет предопределено заранее и Путин может и не воспользоваться данной ему возможностью. Но само наличие у него такой возможности — "учитывая его мощнейший авторитет" — станет, по словам Терешковой, стабилизирующим фактором для развития страны и гарантией ее устойчивости и "охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию".

Терешкова добавила, что Путин и сам видит все эти угрозы, но он "не такой человек", чтобы ставить вопрос "о себе лично", но депутаты должны это сделать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента. После этого в заседании объявили перерыв. По словам Володина Путин после 15:00 по Москве (14:00 по Киеву - Ред.) лично приедет в Думу.

"Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет и правильно было бы спросить его мнение", — сказал Володин и закрыл заседание Госдумы на полтора часа.

Телеканал RT в Telegram сообщил, что глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил о готовности поддержать поправку.

Скриншот: t.me/rt_russian/27492

Напомним, 20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Его единогласно приняли в первом чтении 23 января.

Документ предполагает исключение возможности занимать должность президента более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Некоторые эксперты считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.



