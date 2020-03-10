Представители сепаратистов "ДНР" сообщили о гибели пяти украинских военных в районе поселка Пески под Донецком из-за подрыва на минах. Еще шестеро бойцов ВСУ были ранены.

Такую информацию распространила пресс-служба так называемого "Управления Народной милиции "ДНР".

По информации боевиков "ДНР", во вторник, 10 марта, около 10:00 под Песками подорвался грузовик с украинскими военными. Через некоторое время на том же месте подорвался и эвакуационный автомобиль. В результате погибли не менее пяти военнослужащих ВСУ, шесть человек ранены, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Происшествие случилось в связи с детонацией противотанковых мин.

В свою очередь в "Народной милиции "ДНР" также заявили о беспрерывном огне со стороны украинских военных по Донецку. По информации сепаратистов, атака не прекращалась с 10:00.

Эту информацию подтвердили и представители "ДНР" в СЦКК, которые утверждают о 37 украинских минах различного калибра, выпущенных за сегодня. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется

В то же время пользователи соцсетей из разных частей донецкого региона пишут о сильных взрывах.

"Я тоже слышал у нас в Макеевке хорошо так бабахало", - написал встревоженный жители неподконтрольной Киеву территории.

Скриншот: местная страница в соцсети

Позже Министерство обороны Украины заявило об огне со стороны боевиков "ДНР" по позициям Объединенных сил с применением минометов, гранатометов, пулеметов и другого оружия, запрещенного Минскими соглашениями. По информации ведомства, украинские военные подразделения дали противнику адекватный ответ и на данный момент бой закончен. Информации по поводу потерь со стороны сепаратистов пока нет.

Также украинские военные подтвердили факт подрыва грузовика ВСУ. "Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - говорится в сообщении.

Еще позже на своем сайте армейцы Украины сообщили о гибели одного военного (что совпадает с данными "Страны") и ранении четырех бойцов ВСУ.

Напомним, что ранее стало известно об обстреле украинских военных сепаратистами на Донбассе. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Тогда погиб один боец ВСУ.

Также мы писали, что на педыдущей неделе боевики "ДНР" заявляли о массированном обстреле со стороны ВСУ по северу Донецка.