В Минобороны Украины подтвердили факт атаки сепаратистов. В результате ее из противотанкового ракетного комплекса был обстрелян грузовик ВСУ, что повлекло потериукраинской стороны.

Об этом сообщается на странице ведомства Facebook во вторник, 10 марта.

Уточняется, что во вторник, 10 марта, сепаратисты атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минского соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, подразделения операции Объединенных сил дали противнику адекватный ответ. На данный момент бой закончился. Потери противника уточняются.

"Кроме того, противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - говорится в сообщении.

В районе проведения ООС в боевой готовности находятся резервные подразделения ВСУ, добавили в Минобороны.

Чуть позже на сайте Минобороны появилось уточнение: "По предварительной информации, по состоянию на 12.30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения", — говорится в сообщении.

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