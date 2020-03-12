В феврале Нацполиция открыла дело против Центра противодействия коррупции, возглавляемого известным активистом Виталием Шабуниным. Ведомство выясняет, были ли разворованы средства международной помощи, которые предназначались больным СПИДом.

Речь о десятках миллионов долларов.

Заявление подал нардеп Андрей Деркач. Шабунин в ответ обвинил МВД в атаке на антикоррупционных активистов.

"Страна" разбиралась в этой истории.

"Хищение средств на больных СПИДом". Обвинения Деркача

В феврале внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что по его заявлению Нацполиция открыла дело против антикррупционного активиста Виталия Шабунина.

Дело касалось хищения средств международной технической помощи.

Нардеп обвинил основателей Центра противодействия коррупции - Дмитрия Шерембея и его коллегу Шабунина - в хищениях из 142 млн долларов помощи, которые прошли через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ) и подконтрольные ей структуры.

По данным Деркача, часть денег была использована по прямому назначению, а часть – просто выводилась на счета подставных ФОПов. Также якобы Шабунин и Шерембей лоббировали интересы коммерческих компаний с признаками фиктивности при закупке медицинского оборудования и лекарств. За это антикоррупционерам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.

"У грантоедов заканчивается "сладкая" жизнь. Главное следственное управление Нацполиции увидело признаки уголовного преступления и открыло производство по расхищению международной технической помощи", - заявил Деркач у себя в Facebook.

По данным Деркача, есть информация, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств. Часть этих компаний – с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией.

Поскольку использовались деньги Правительства США, считаю, что следствие должно воспользоваться возможностями международно-правовой помощью в рамках существующих договоров.

Производство квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса: Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Если дело будет доведено Нацполицией до логичного завершения, Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения" - написал Андрей Деркач в Facebook.

К своему посту он приложил ответ Нацполиции о том, что по его заявлению был открыто дело и данные из Единого реестра досудебных расследований о том, что уголовное производство было зарегистрировано 14 февраля 2020 года.

Говорил о растратах международной финансовой помощи Украине Деркач и в недавнем интервью адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Он упомянул, что есть задокументированные факты неэффективной растраты международных средств, в том числе и американских налогоплательщиков.

В качестве примера нардеп упомянул растрату технической помощи Украине через Всеукраинскую сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, к которой, по его словам, причастен и Центр противодействия коррупции, финансируемый Джорджем Соросом.

"Как только кто-то пытался расследовать эту историю, Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин начинали кричать о давлении на демократию. И раньше включалось посольство США в Киеве. Сегодня, слава богу, все тихо и никто не вмешивается", - сказал Деркач.

Он добавил, что Шерембей и Шабунин блокировали расследование о завышении цен на медикаменты компаниями, которым "Всеукраинская сеть" выделяла средства.

Также Деркач сказал, что при Петре Порошенко посольство США останавливало любые расследования, касающиеся расхищения международной технической помощи. И что деньги для НАБУ, которое должно было заниматься подобными расследованиями, поступали от USAID и соросовского фонда "Возрождение".

По данным нардепа, среди примеров подозрительного расходования средств американских налогоплательщиков - программа по повышению уверенности граждан Украины, на которую было потрачено 36 млн долларов. На программу "конкурентная экономика Украины" выделили 41 млн долларов. Часто такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам, рассказал депутат советнику Трампа.

"Абсолютная ложь". Ответ Шабунина

На сайте Центра противодействия коррупции после заявлений Андрея Деркача обнародовали свой ответ. В нем говорилось, что расценивают это, как давление на организацию, а подозрения в хищении назвали абсурдными. Заявления нардепа у Шабунина назвали заведомо ложным и пообещали обратиться в правоохранительные органы.

"Нацполиция внесла в Единый реестр досудебных расследований дело о возможном хищении международной технической помощи при участии Центра противодействия коррупции по заявлению народного депутата Андрея Деркача. В ЦПК расценивают это как давление и считают, что это было сделано для того, чтобы получать в суде разрешения на все следственные действия против организации.

Деркач в социальной сети придумал схему хищения средств на космическую сумму в 142,9 млн долларов с участием ЦПК (на самом деле Деркач обвинил в хищении только части этой суммы - Ред.). Заметим, что полиция начала расследование в день поступления заявления.

Абсурдность заявления заключается в том, что ни ЦПК ни один член организации никогда не получали даже примерно таких сумм средств за все уже более чем восемь лет существования. Именно поэтому организация обратится в правоохранительные органы по заведомо ложному сообщению нардепа о преступлении", - сообщалось на сайте ЦПК.

"Данные, которые Деркач написал в посте, является абсолютной ложью. Прогнозируем, что следующими шагами может стать блокировка работы организации: негласные следственные действия, начало проверок, аресты через суды счетов и изъятие документов, необходимых для деятельности. Для министра внутренних дел Арсена Авакова фабрикации дел - не в новинку. Оставляя Авакова в должности президент Зеленский разделяет с ним ответственность за преследование активистов ", - прокомментировал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В ЦПК добавили, что если в ближайшее время в этом производстве не будут представлены основательные доказательства и подозрения, то министр Аваков должен уйти в отставку, поскольку, это свидетельствует о фальсификации дела и сознательном давлении на активистов, которые критикуют министра.

А Дмитрий Шерембей заявил, что уже было 12 дел, и все они закрыты.

"Вот с..а до чего же тупо (скучно и не креативно). Уже 12 дел было, уже закрывали и глазки в пол тупили. Это вирус Луценко передался. От него мозги не передаются. Просто представь на секунду - если в подобном так тупо, то как в более важных вопросах? Надо будет как то подсчитать, сколько они человека ресурсов потратили на нас, за 10 лет. Каждый новый главный мусор и прокурор, святым делом считает возбудить дела на нас. Короче, смех смехом, но это печально", - написал Шерембей на Фейсбук.

Деркач: "В США заинтересовались освоением грантоедами миллионов долларов американских налогоплательщиков"

"Страна" связалась с народным депутатом Андреем Деркачем, чтобы он прокомментировал свои обвинения.

- Как продвигается расследование Нацполиции по вашему обращению по хищениям средств международной помощи?

- Я не имею доступа к материалам следствия. Но вижу, что грантоеды сильно всполошились. Начали пытаться собрать в какой-то отчет все освоенное.

Но что тут пытаться? Что они покажут? Чеки из ресторанов вместо чеков на препараты для ВИЧ-инфицированных, списанные миллионы на якобы раздачу презервативов?

О фактах коррупции и разбазаривания средств говорили много и неоднократно, в том числе и прошлом составе ВРУ, в бюджетном комитете была создана рабочая группа относительно практики применения законодательства Украины по контролю, учету и использованию международных кредитов и технической помощи, а также влияния международных факторов на ценообразование при добыче, импорте/экспорте энергоносителей, возможных фактах коррупции и лоббирования в этих сферах, которая собрала очень много материалов, в т.ч. предоставленных независимыми медицинскими профсоюзами. Поэтому, наверняка, у правоохранителей работа кипит. И чем громче будут крики, тем сильнее коррупционеров взяли за гранты.

- Центр противодействия коррупции анонсировал обращение в правоохранительные органы насчет заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанном вами. Как вы оцениваете эти намерения?

- Написать заявление для грантоедов гораздо проще, чем объяснить: сколько из украденных денег были потрачены честно. Единственное, рекомендую средствоосвоителям – подумать о американских адвокатах. Потому как наши зарубежные партнеры очень внимательно взялись за этот вопрос. Видимо, не любят, когда их деньги воруют.

Мы внимательно мониторим ситуацию, нам помогают честные правоохранители и журналисты-расследователи, от которых, в том числе, и знаем о том, что Артем Сытник (надеюсь скоро уволенный) по указанию своих коррумпированных и политически озабоченных сюзеренов из Вашингтона, так сказать "подельников" по вмешательство в избирательную кампанию президента США, с помощью своих подчиненных и лояльных грантоедов, собирал и компилировал (честно скажем – выдумывал) негативную информацию и обо мне лично, которую совсем недавно отправил на Капитолийские холмы для распространения в виде всякой скучной грязи.

Так что ожидаем "ответки" в виде Fairy tail от Сытника и Ко. Работая со СМИ долгий промежуток времени, знаю по какому правилу могут работать грантовые коррупционеры: "Не можешь бороться с правдивой информацией – дискредитируй источник информации". Только это никак не изменит ситуацию с привлечением к ответственности за неэффективное освоение и воровство денег американских налогоплательщиков.

Украина должна ценить и уважать всю помощь, которую нам оказывают международные партнеры. Но, в тоже время, мы должны быть предельно прозрачны и подотчётны в расходование этой помощи. Тогда будет доверие и результат, а значит и больше желания с нами сотрудничать. Именно поэтому для меня важен этот вопрос. И я не дам "заробитчанам-активистам" ставить под сомнения добропорядочность Украины как партнера.

- Какая была реакция Рудольфа Джулиани на факты, которые Вы предоставили ему относительно растраты международной финансовой помощи. Будет ли США проводить расследование этих фактов?

- В США серьезно заинтересовались освоением украинскими грантоедами миллионов долларов американских налогоплательщиков. Эти деньги направлялись как техническая помощь на разные цели, в том числе и на помощь сотням тысячам ВИЧ-инфицированных сограждан. Но были потрачены получателями грантов на рестораны, перелеты бизнес-классом, отели и встречи. В целом, сумма помощи Украине за несколько лет от разных стран составляет 5,3 млрд долларов. И естественно, это не может не шокировать наших западных партнеров. Наши западные партнеры уже включились, есть вопрос "коррупции в Украине с участием американских граждан". За этим обобщающим названием стоят вопросы "Демокоррупции", воровства средств украинскими грантоедами, давление на правоохранительные органы и участие наших антикоррупционеров в непосредственной коррупции.

Ряд наших встреч с Рудольфом Джулиани были как раз посвящены освоению американских денег украинскими жуликами. Джулиани, будучи в прошлом прокурором, прекрасно понимает весь схематоз украинских грантоедов. И как бы они сейчас не оправдывались, в США видят, как воруют их деньги.

После заявления Трампа, Джулиани получив информацию, начал расследование фактов международной коррупции, в том числе при участии украинских грантоедов. На эту тему работают разные американские журналисты-расследователи, в том числе One American News, а также свои комментарии дала уважаемая организация Judicial Watch.

- Собирается ли США пересмотреть цели, на которые выделяется материальная помощь Украине?

- Американский президент Дональд Трамп абсолютно прав, когда говорит, что нужно контролировать деньги американских налогоплательщиков, выделяемых как техпомощь и что нужно отправлять их на действительно важные и нужные задачи, а не превращать материально-техническую помощь (МТП) в кормушки для приближённых к власти чиновников, дипломатов и активистов. Такой подход нужен и Украине, мы должны изменить законодательство и подходы к работе с МТП и международными грантами, с целью сделать их эффективными и нужными для граждан Украины.

Кроме того, я лично, как гражданин Украины и депутат, подписал договор с одной из консалтинговых американских компаний, чтобы юридически правильно, в рамках действующего законодательства США и Украины инициировать вопрос увеличения МТП для Украины, расследования фактов неэффективного использования средств и коррупции в этих сферах, а также в ТЭК, привлечения инвестиции в украинское авиа-машиностроение.

Мы предлагаем инвестировать в инфраструктурные проекты, машиностроение, авиастроение и энергокомпании, а не в схемы отмывания денег украинскими чиновниками с американскими фондами через ОВГЗ. Предлагаем передавать техпомощь для ВПК и машиностроения, вместо "разбазаривания" денег на абстрактные программы (увеличения уверенности в себе или усиление потенциала гражданского общества).

Американская общественность сегодня очень внимательно смотрит на Украину, на ее руководство, на способность проводить реформы и бороться с коррупцией, так что все в руках сегодняшней украинской власти.

Хочу напомнить, что в начале президентства Зеленского, я ему написал открытое обращение, так вот все, о чем мы говорили, все риски о которых предупреждали, оказались, к сожалению, реальными проблемами. Хорошо, что сегодня у президента хватило решительности в каком-то виде начать изменения.

Следующим шагом для нас и наших коллег в США будет создание межгосударственной группы по расследованию фактов международной коррупции.

Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что спикер Дмитрий Разумков, в нарушение закона, 3 месяца не выносит на голосование инициированную нами с Александром Дубинским временную следственную комиссию о расследовании фактов международной коррупции в НБУ, Минфине с ОВГЗ, долговыми вариантами ТЭКом и так далее. То есть руководство парламента страны, в лице Разумкова, насколько мы понимаем, по просьбам "трудящихся соросят" (теперь уже уволенных) и коррупционеров из НБУ и МВФ, блокируют нашу работу, такую нужную и важную в настоящее время для Украины. О коррупции в ОВГЗ и рисках обвала пирамиды как соответственно и курса гривны, мы активно говорим с ноября месяца 2019 года. Разумков должен для себя определится, готов ли он нести ответственность, вместе с коррупционерами, в связи с дальнейшим блокированием работы соответствующей следственной комиссии.

"Страна" отправила ряд вопросов по этой теме главе ЦПК Виталию Шабунину, но на момент публикации ответы еще не были получены.

"Этот кейс важен для Трампа"

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что эта тема еще окажется в центре политической повестки в США.

"Это на самом деле мировой прецедент: наши антикоррупционеры послемайданного разлива доказали, что борьба с коррупцией может быть очень выгодной экономически. После вчерашнего супервторника в США стало ясно, что основным конкурентом Трампа будет Байден. А это означает, что тема Украины окажется в центре политической повестки США. То есть, будут давить на то, что именно Байден крышевал украинскую политическую коррупцию, он закрывал глаза на то, что средства налогоплательщиков США здесь элементарно разворовываются. А это очень серьезное обвинение. Ничто так не бьет по репутации политиков в США, как неэффективные расходы денег налогоплательщиков, за это могут и шею свернуть. Сейчас начнется сеанс разоблачения, кого отмывают и прикрывают прикормленные демократами. То, что украинская тема войдет будет одной из самых важных в избирательной кампании в США, я лично не сомневаюсь", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"Судьба украиногейта полностью зависит от судьбы выборов в США. На сегодня этот кейс очень важен для Трампа, потому что доказывает, что при демократах в течение нескольких лет деньги американских налогоплательщиков уходили не на реальную помощь другим странам, а их разворовывали. Но влияние соросят внутри Украины будет сохраняться, слишком много людей осталось в системе. Еще начнется новый этап борьбы над НАБУ и прочими антикоррупционными органами, которые будут оказывать сопротивление расследованиям", - считает Руслан Бортник.

Кто такой Шабунин и чем занимается его центр

Центр противодействия коррупции был основан в 2012 году. Среди основных источников финансирования - правительство США, правительство стран ЕС, частные международные фонды и благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц.

Причем пожертвования очень немалые.

Всего за время существования Центр освоил почти три миллиона долларов (2 922 651). Крупнейшим донором являются структуры американского миллиардера Джорджа Сороса - фонд "Возрождение" и "Открытое общество", которые совокупно потратили на ЦПК 650 тысяч долларов. Одним из доноров является напрямую посольство США в Украине.

Наиболее известные представители ЦПК - это Виталий Шабунин и Дарья Каленюк, которая ведет программу "Схемы" на "Радио Свобода". Также выходцами из ЦПК являются нардеп от "Голоса" Александра Устинова, а также нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

С Шабуниным связан ряд скандалов. Главный из которых - подозрение в расхищении средств правительства США, направленных на реформу Генпрокуратуры.

В марте 2016 года ГПУ, возглавляемая генпрокурором Виктором Шокиным, открыла дело по по статье 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь шла о двух с лишним миллионах долларов. Печерский суд тогда же позволил сделать выемку документов ЦПК и проверку его счетов.

Правда, именно против Центра Шабунина никто дел не открывал - оно было заведено по факту возможных хищений. Но по факту это позволило получить доступ к документам ЦПК и его банковской тайне.

Правда, история длилась недолго. В мае поменялся генпрокурор - им стал Юрий Луценко. И он почти сразу объявил о закрытии этого дела.

"Мне доложили, что в материалах по использованию средств американского гранта нет оснований для уголовного производства, а следовательно оно будет закрыто", - сказал он.

Интересно, что сам Луценко рассказывал, как во время первой с ним встречи на должности посол США Мари Йованович в апреле 2016 года рекомендовала не трогать и не преследовать Шабунина и других антикоррупционеров. По словам генпрокурора, он якобы отказал в этом требовании. Но, как видим, именно после этого разговора дело вокруг ЦПК было по факту закрыто.

В целом США тогда активно вмешивались в работу Генпрокуратуры и продавили снятие Виктора Шокина, который завел ряд дел против антикоррупционеров, в том числе и против Шабунина (его снимал "по звонку" лично вице-президент Джо Байден).

В 2017 году вокруг имени Шабунина был еще один скандал, связанный с деньгами. Председателя Центра противодействия коррупции обвинили в сомнительном приобретении дома под Киевом. Особняк стоил 250 тысяч долларов при доходе Шабунина в 1500 долларов в месяц.

Впоследствии он показал свою новую обитель изданию "Новое время" и рассказал, что на самом деле дом стоит 85 тысяч долларов, а деньги на него он получил от продажи старой квартиры, а также занял у родителей.