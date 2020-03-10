Главный таможенник Украины Максим Нефедов, который не собирается в отставку после критики президента Владимира Зеленского, заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления темпов экономики Украины, падения промышленности и роста курса доллара из-за мирового обвала на рынках.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Мы же все понимаем, что фискальные органы - это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего... Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.

Конечно, таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижение таможенной стоимости, так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное.

Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам - это просто математически неверно", - заявил глава ГТС.

"Бюджет на этот год составлялся еще летом прошлого года в совершенно иной макроэкономической ситуации.

Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложен средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%.

Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т.д.).

В таком случае можно было бы действительно упрекать таможню: "Как же так, украинцы вдруг стали потреблять меньше телефонов или носить меньше носков, это явно не соответствует действительности"... А падает в первую очередь импорт сырья", - заверяет Нефедов.

Он так же считает, что факторами, которые повлияли на поступление в таможню являются общее падение цен на нефть из-за замедления мировой экономики, и определенные проблемы с украинской промышленностью.

Напомним, президент Зеленский во время своего выступления в Раде раскритиковал ведомство Нефедова. "Таможня должна собирать деньги, а не лайки", - заявил глава державы.