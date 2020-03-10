На предприятиях и организациях Киева запретили допускать к работе сотрудников, у которых были выявлены признаки респираторного инфекционного заболевания.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА поручила руководителям столичных предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и подчинения усилить противоэпидемический режим в связи с регистрацией в Украине случая заболевания на новый коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был разработан ряд рекомендаций по профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Киева согласно Закону Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". В частности, работодателям поручено:

усилить противоэпидемический режим в помещениях предприятий, учреждений и организаций;

усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей (вокзалы, объекты торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры, учебные заведения и т. п);

придерживаться нормативных показателей температуры воздуха, проводить сквозное проветривание в помещениях предприятий, учреждений и организаций;

не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания ;

; выделить на предприятиях, в учреждениях и организациях помещения для временной изоляции лиц с признаками заболевания на острые респираторные инфекционные заболевания;

в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания позаботиться о его изоляции от здоровых лиц и немедленно сообщить о случившемся соответствующему заведению здравоохранения;

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях предприятий, учреждений и организаций;

обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (умывальники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.);

обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием: термометрами, бактерицидными излучателями, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др;

обеспечить проведение обучения для сотрудников по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение правил респираторной гигиены и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Черновцах и области шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус.