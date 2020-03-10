Экспресс-тесты на коронавирус прибудут в Украину 15-16 марта. Вскоре их можно будет приобрести в аптеках.

Об этом сообщил сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник, 10 марта.

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить в районе 300 грн", - заявил чиновник. Кроме экспресс-тестов в Украину поставят 50 тест-систем для исследования 100 образцов на каждой. По словам замминистра, они уже вылетели из Копенгагена, Минздрав ожидает поставку сегодня-завтра. После этого, до конца недели планируется доставить тест-системы в региональные лаборатории.

"Это сократит время исследования и увеличит количество людей, которые будут тестироваться. Мы готовимся к тому, что количество случаев коронавируса может расти", - сказал Ляшко.

Чиновник добавил, что единственный на данный момент человек с коронавирусом в Украине находится под наблюдением в инфекционной больнице в Черновцах. Его состояние стабильное, и он останется в карантине, пока не перестанет выделять смертельный вирус.

Ляшко отметил, что в лаборатории Центра общественного здоровья за выходные провели 20 исследований, результаты отрицательные.

"О результатах исследования еще четырех образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию станет известно сегодня вечером или завтра утром", - добавил он.

"Сегодня мы получили результаты от Лондонской центральной лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Они подтвердили те исследования, которые провела наша лаборатория. Они подтвердили квалификацию наших специалистов", - подчеркнул замминистра.

По словам чиновника, сегодня, 10 февраля, в 15:30 пройдет заседание комиссии по техногенным катастрофам, которая планирует рассмотреть вопрос ограничения авиасообщения.

"Там будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространения коронавирусной инфекции. Также будут отработаны алгоритмы дальнейших действий относительно сдерживания распространения коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.

Видео: YouTube/ Кабмін

Напомним, что украинское посольство в Израиле рекомендует гражданам, которые собираются в ближайшее время посетить Израиль и не смогут остаться там на двухнедельный карантин, воздержаться от путешествия или совершить его после отмены ограничений.

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