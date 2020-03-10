Решение о завершении отопительного сезона в Киеве не могут принять из-за прогнозов синоптиков на скорое снижение температуры воздуха в столице. Поэтому в ожидании обещанных синоптиками ночных морозов коммунальщики подают в дома тепло минимальной температуры.

Об этом на брифинге сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает Укринформ.

"Есть определенные нюансы, связанные с процедурой начала и окончанием отопительного сезона. Границы отопительного сезона определяются в соответствии с распорядительного документа. На сегодня еще нет распорядительного документа о прекращении отопительного сезона", - сказал он.

По словам Константина Лопатина, принятие подобного документа влияет не только на оказание услуг, оно влияет в первую очередь на расчет льгот и субсидий для тех категорий потребителей, которые ими пользуются.

"Учитывая, что сегодня мы согласно прогнозам гидрометцентра будем иметь существенное уменьшение температуры наружного воздуха, уже на этой неделе, то есть с переходом в минусовые температуры, в частности ночью, соответствующего решения о прекращении отопительного сезона действительно не принималось. Но источники теплоснабжения сегодня работают в режиме минимального, допустимого температурного режима, то есть подать теплоноситель более низкой температуры, к сожалению, уже технологического невозможно ", - сказал он.

"Что касается коммунальных учреждений, то решение принимается руководством каждого конкретного заведения. Например, есть уже заявки от определенных бюджетных учреждений, организаций, субъектов хозяйствования частных форм собственности, где они самостоятельно для себя решили прекратить отопительный сезон", - добавил Лопатин.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские власти объяснили жителям столицы, как досрочно отключить отопление в столице.

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