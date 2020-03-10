Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 мощно ударила по китайской экономике и вызвала в мире эффект домино, что привело и к крупнейшему за последние годы краху мировых рынков.

Уже появились первые данные о потерях Пекина на мировом рынке. Так, например, за январь-февраль 2020 года объем китайского экспорта упал на 17,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает South China Morning Post.

В январе-феврале 2020 году Китай экспортировал на мировые рынки товаров на 292,45 млрд долларов - это на 60,75 млрд долларов меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

При этом импорт товаров в Китай сократился на 4%. В общем в Китай завезли товаров на общую сумму 299,54 млрд долларов. Это означает, что внешняя торговля Китая впервые за 2 года вошла в дефицит на сумму около 7 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали, что торговля Китая будет профицитной на 24,6 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, экспорт Китая из-за эпидемии коронавируса упадет на 15,2%, а импорт - на 16,6% соответственно.

Ранее "Страна" сообщала, что китаянка специально кашляла на стюардессу и затеяла драку на борту самолета с членами экипажа из-за проверки на коронавирус.