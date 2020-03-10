Днем во вторник, 10 марта, в Украине после непродолжительного затишья спрос на валюту на межбанке начал расти, безналичные котировки поднялись к 25,355-25,390 грн/$.

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Так, 10 марта после котировок 25,32-25,35 грн/$ на межбанке было непродолжительной затишье. Однако после спрос на валюту снова стал расти. Сначала безналичные котировки поднялись к 25,345-25,380 грн/$ к 12 часам, а к 12:25 - к 25,355-25,390 грн/$.

Напомним, курс гривны на межбанке рухнул с утра 10 марта, интервенции НБУ пока не помогают. Также мы публиковали 3 сценария для гривны на сегодня.