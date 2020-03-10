После того как в понедельник обвалились мировые биржи и цены на нефть, украинские ВВП-варранты и еврооблигации также продемонстрировали заметное падение.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Так, по итогам "черного понедельника, 9 марта, стоимость ВВП-варрантов упала до 81,8% номинала, в то время как торги в конце прошлой недели завершились на отметке 90%. Стоит отметить, что еще две недели назад за этот вид ценных бумаг давали 107,5% от номинала.

В свою очередь еврооблигации с погашением в этом году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, в 2021 - 5,7%, в 2022 - 6%, в 2023 - 6,9%, в 2024 - 7,3% годовых, в 2025 - 7,6%, в 2026 и 2027 - 7,7-7,9%. Самые долгосрочные облигации, с погашением в 2032 году, дадут 8,3% дохода.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе нынешнего года сроком на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, вчера опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

Напомним, что в Украине день начался с резкого подорожания доллара. На открытии межбанка 10 марта курс доллара подскочил сразу на 28 копеек.

Также мы писали, что из-за коронавируса и смены правительства стоимость ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины упала. За два дня варранты упали в цене почти на 10%. Доходность еврооблигаций выросла в среднем почти на 1 процентный пункт.