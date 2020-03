Украинское посольство в Израиле рекомендует украинцам, которые собираются в ближайшее время посетить Израиль и не смогут остаться там на двухнедельный карантин, воздержаться от путешествия или совершить его после отмены ограничений.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook во вторник, 10 марта.

Сообщается, что в связи с увеличением количества случаев заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Израиле правительство страны вводит с 20:00 12 марта ограничительные меры для иностранцев: они смогут получить разрешение на въезд в страну только при возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель. При пересечении границы иностранцы должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине.

"Обращаем внимание граждан Украины, что в настоящее время режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля. В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все, кто прибывает в Израиль, должны пройти через двухнедельный домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера вступила в силу в минувший понедельник и продлится две недели.

Все прибывающие в страну, кто не является гражданами Израиля, должны доказать, что у них есть место, где они могут находиться на карантине. В противном случае им будет отказано во въезде в страну. По состоянию на 10 марта, число выявленных в Израиле случаев заражения коронавирусом достигло 50 человек.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в Италию в связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), сообщается на официальном сайте ведомства во вторник.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua", - указано в сообщении.

В МИД просят граждан, которые сейчас находятся в Италии, следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии, а в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуют безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), Генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Напомним, премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы. Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса. В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.

Как сообщалось, в Италии из-за коронавируса вспыхнули массовые бунты в тюрьмах, шесть человек погибло.