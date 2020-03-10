Правительство назначило временного министра образования Украины. Обязанности главы МОН будет исполнять Юрий Полюхович, ранее занимавший пост первого заместителя министра образования Анны Новосад. Такое решение принято сегодня, 10 марта, на заседании правительства, сообщает сайт Кабмина.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции ", - заявил и.о. министра образования и науки.

Известно, что 39-летний Юрий Полюхович родом из Костополя Ровенской области. Степень магистра по истории он получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Он свободно владеет не только английским, испанским и классическим чольти (речь иероглифической письменности майя), поскольку занимается исследованием древней цивилизации майя и ему пришлось перевести сотни текстов майя на украинский. К слову, в Украине всего три таких специалиста, а в мире их наберется не более трех десятков.

Фото: life.pravda.com.ua

В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

11 сентября 2019 был назначен на должность первого заместителя Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Ранее "Страна" писала о том, что появилось распоряжение Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом.

Также мы сообщали, что новый Кабмин не будет продавать и отдавать в концессию "Укрзализныцю".