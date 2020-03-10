Нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский, который недавно заявил, что Украину ждет дефолт уже в мае, подал в Окружной админсуд Киева заявление с требованием обязать СБУ и Госпогранслужбу не допустить выезда из страны главы НБУ Якова Смолия, его зама Екатерины Рожковой и экс-главы Минфина Оксаны Макаровой.

Копию заявления депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

"Обратился в Окружной админсуд Киева с требованием обязать СБУ и Пограничную службу принять меры для недопущения выезда из страны главы НБУ Смолия, его первого зама Рожковой и экс-руководителя Минфина Маркаровой — так как эти люди, действуя в сговоре, построили долговую пирамиду из ОВГЗ и создали условия для вывода денег из бюджета, что угрожает системным кризисом государственным финансам", - написал Александр Дубинский.

Скриншот, фото: t.me/dubinskypro

Напомним, "Страна" писала о том, что после смены правительства у Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ. При этом возможен как и публичный конфликт при увольнении Смолия и Рожковой, так и вариант, что главе НБУ просто дадут написать заявление об отставке в обмен за сворачивание всех уголовных расследований против него и его первого заместителя.