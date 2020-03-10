Прокурор Сергей Юлдашев, который был уволен в 2015 году из-за закона о люстрации, восстановлен по приказу экс-генпрокурора Руслана Рябошапки на должности главы прокуратуры Киева. Он уже приступил к выполнению обязанностей.

Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook.

Так, перед тем, как Верховная Рада отправила уже экс-генпрокурора Руслана Рябошапку в отставку, тот успел восстановить бывшего начальника столичной прокуратуры Сергея Юлдашева.

"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - заявил прокурор, вступая в должность.

Стоит отметить, что Юлдашев был освобожден от этой должности еще в 2015 году согласно закону о люстрации чиновников, которые работали при бывшем президенте Викторе Януковиче. Так, Юлдашев выполнял обязанности зампрокурора Луганской области с середины 2013 по начало 2014 года.

Скриншот: Прокуратура города Киева в Фейсбук

Напомним, что 29 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева. Судьи в своем решении опирались на толкование закона о люстрации Европейским судом по правам человека.

Стоит добавить, что это не единственный прокурор, восстановленный Рябошапкой перед его отставкой. Так, экс-генпрокурор переназначил люстрированного 2014 году старшего советника юстиции Александра Яся в должности заместителя прокурора Черниговской области.