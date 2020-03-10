Президент США Дональд Трамп отказался от посещения Парада Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Дональд Трамп заявлял о том, что не исключает возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве. А в конце февраля текущего года стало известно, что в качестве компромиссного варианта, который изучается в Вашингтоне, рассматривается участие Трампа в возложении венков в Москве, но не в военном параде.

Кроме того, обсуждалось совместное с премьер-министром Великобритании заявление, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем. Другим вариантом считалось "сбалансирование" визита в Москву с участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.