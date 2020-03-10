Новость о том, что в пятизвездочном Hilton Kyiv откроют казино за $25 000 000 долларов разлетелась через все СМИ. Площадь, которую по проекту должно занять казино, составляет порядка 1000 квадратных метров.

О больших задумках рассказал предприниматель, который готов осуществить проект - Борис Фуксман, сооснователь украинской медиа-группы "1 плюс 1". Фуксман также приоткрыл карты, что рассматривается возможность строительства и второго казино на базе Hilton Kyiv - подземного. Его строительство обойдется дешевле, а площадь, занимаемая им, может оказаться в два раза больше.

Теперь украинцы смогут играть не только онлайн казино СлотоКинг и другие виртуальные игры, но и посетить шикарное игорное заведение, аналогов которому в стране еще не было.

Напомним, не так давно в стране заговорили о необходимости принятия соответствующего гемблингового законодательства, которое бы помогла регулировать правила игры на рынке казино, букмекерских контор и игровых автоматов.

Предполагается, что украинское законодательство будут принимать по примерам западного законотворчества.

Тем временем, по данным прессы, в Узбекистане и Беларуси тоже нацелились до конца года принять соответствующие законы ,которые позволят государственным и частным операторам заниматься гемлинговой деятельностью, пополняя бюджеты всех уровней, что занчительно улучшит темпы благоустройства объектов инфраструктуры и позволит принимать социально важные программы.

В Украине к рассмотрению подобных мер уже приступили, разрешив казино размещаться на соответствующей базе, приемлемой для состоятельных туристов. Ею стали пятизвездочные отеди.

Наверняка, если опыт столицы удастся, к строительству казино приступят и в курортных городах, где имеются соответствующие требования отели.