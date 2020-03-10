Поезд Львов-Москва забросали камнями. Видео
В воскресенье, 8 марта, неизвестные забросали поезд "Львов-Москва" камнями. Один из камней попал в окно пассажирского вагона.
Об этом во вторник, 10 марта, сообщает "Варта 1".
Как сообщается, никто из пассажиров не пострадал. Было разбито лишь окно.
Отметим, что в "Укрзализныце" неоднократно сообщали о подобных умышленных повреждениях вагонов. Так, с начала прошлого 2019 года подобным образом разбили 47 окон в вагонах, причинив железной дороге ущерб на общую сумму 700 тыс грн.
Видео: YouTube/VARTA1
Ранее сообщалось, что под Киевом хулиганы забросали камнями поезд Львов-Киев. Ущерб - более 200 тысяч.
Также мы писали, что в Киеве на "Вокзальной" в вагоне метро подорвали петарду, поезд сняли с линии.
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