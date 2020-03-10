Израиль по сути закрывает въезд в страну из-за коронавируса.

Каждый прилетающий должен доказать, что у него есть место для карантина, оставаться там две недели и оплатить за свой счет, а, как известно, это страна очень недешева.

Туристам, у которых нет постоянного адреса, откажут во въезде.

Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы.

Что происходит в Израиле, разбиралась "Страна".

Карантин за 2 тысяч долларов

Карантин для всех без исключения прилетевших из-за границы - это беспрецедентные меры, которые кроме Израиля пока не ввела ни одна страна мира. Часть европейских авиакомпаний уже временно отменяют полеты в Израиль.

Обязательный 14-дневный домашний карантин для всех возвращающихся на родину граждан Израиля власти ввели с 9 марта, после как количество заболевших начало резко расти - 50 человек заразились, а 80 тысяч израильтян сидят на карантине. Так как в 9-миллионной стране есть опасность, что вирус распространится очень быстро.

Для иностранцев новое правило начнет действовать с 20:00 четверга 12 марта.

Для въезда после 12 марта туристы должны заблаговременно подтвердить возможность прохождения карантина в посольстве Израиля у себя дома, а не в аэропорту.

"Речь идет о постоянном адресе в Израиле, и это не гостиница. То есть или у знакомых останавливаться, или снимать квартиру, это в среднем 100 долларов в сутки, то есть около 1,5 тысячи долларов придется выложить дополнительно только за жилье, а еще питаться надо, всего 2 тысячи долларов минимум. Ну и не у всех есть свободных две недели, чтобы провести их под "домашним арестом". То есть туристам по сути путь в Израиль временно заказан, и это в дни Пурима и в преддверии Пасхи и Песаха, когда в стране обычно очень много паломников. Аэропорт Бег-Гурион уже почти пустой", - рассказал "Стране" израильский журналист Денис Гинзбург.

По его словам, все еще остается неясно, как прилетевшему добираться до места своего карантина (на квартиру или у родственников), если нет возможности встретить его в аэропорту, будут ли организованы подвозки или своим ходом.

А также, кто и как будет следить, что человек действительно сидит в четырёх стенах, а не гуляет где ему захочется.

"По идее должна следить полиция, проверять документы на улицах, но как это будет на практике, неизвестно. Решение у Нетаньяху принимали с колес, долго спорили, сначала вообще хотели закрыть все границы, потом придумали 2-недельный карантин. Оппоненты говорят, что это популистское решение, Нетаньяху пытается укрепить свой падающий рейтинг на фоне череды повторных выборов. Среди русскоязычных евреев уже ходит шутка: спасибо партии родной за двухнедельный выходной", - говорит Гинзбург.

Путешественники уже делятся первыми впечатлениями о прибытии в блокированный Израиль.

"Мы вернулись из Будапешта в Израиль ночью 10 марта, как только начался карантин, должны были прилететь в 16.00, но из-за задержки рейса прилетели в 00.30, из-за этого мы теперь на карантине. Если бы нам не перенесли рейс, то все было бы хорошо. Но самое главное, никого на выходе из самолёта не проверяют. Вообще!", - рассказывает израильтянка Ольга Брик.

"А к моей знакомой прилетели гости на свадьбу из Америки, и им предлагают или улетать назад, или в карантин. То есть люди летели и не знали, что их ждет", - пишет в Facebook живущая в Израиле Ольга Гольдина.

"Ко мне так сестра прилетает - на три месяца. Но две недели будет в карантине", - говорит Лилия Фидельман.

Пока Израиль закрывают до 23 марта, а там, говорит журналист, видно будет - ограничения или отменят полностью либо частично, или продлят. Все зависит от ситуации с коронавирусом в Израиле и в мире.

"К Песаху въезд откроют - американцам так точно"

Среди украинцев, которые живут и работают в Израиле (большинство - нелегально), прошел слух, что под предлогом коронавируса из аэропорта еще чаще будут депортировать. Решение израильских властей вызвало возмущение и среди туристов, которые вынуждены отменять свои поездки, и среди бизнесменов.

"Так закройте страну полностью. А если человек летит по делам на 2 дня?", - негодует киевлянин Игорь Мальский.

Эксперты, кстати, не исключают, что следующим шагом израильских властей может стать полное закрытие границ и отмена всех полетов, но только, говорят они, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Для израильтян карантин будет считаться как больничный на работе.

В экспертной среде есть мнение, что причина решения была в том, что карантин хотели ввести в отношении американцев (так же как до этого и из других стран риска). Но потом решили не обижать американцев и ввести карантин для всех въезжающих в страну.

Эту версию подтверждает живущая в Иерусалиме турэксперт Татьяна Манев.

"На Песах (он продлится с 8 по 16 апреля) уже точно заказали в Израиль туры евреи из Америки и других стран. Так что к Песаху разрешат въезд и без карантина. Американцам уж точно. А пока в Старом городе в Иерусалиме пусто, как в пустыне. И это при том, что Пурим и идет великий пост, когда на улицах обычно много людей", - говорит нам Манев.