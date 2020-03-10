В Польше, где 4 марта был зафиксирован первый случай коронавируса, отменены все массовые мероприятия.

Об этом во вторник, 10 марта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает TVN24.

Так, в связи со стремительным распространением коронавируса Covid-19 по Европе, власти Польши приняли решение отменить в стране все массовые мероприятия, собирающие более 100 человек. На данный момент было зафиксировано 17 случаев заражения смертельным вирусом. Ни один из пациентов в стране не погиб, на данный момент они проходят лечение.

Стоит отметить, что это не единственная мера безопасности, которая была принята польскими властями в связи с эпидемией коронавируса в Европе. Так, на границе с Украиной был установлен санитарный контроль.

Напомним, что сегодня в так называемой "ДНР" зафиксировали первый случай возможного заражения коронавирусной инфекцией. Женщину с подозрением на опасную болезнь госпитализировали в инфекционное отделение.