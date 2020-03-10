Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев уже нашел виновных в том, что во время празднования 8 Марта в зале заседаний облсовета танцевали полуобнаженные девушки. 10 марта он уволил свою заместительницу, руководителя аппарата ОГА и начальника управления культуры области.

Об этом со ссылкой на выступление Гусева на селекторном совещании пишет издание "Мой Херсон".

Глава Херсонской ОГА заявил, что планировал проводить служебное расследование в течение 10 дней, но ему хватило вчерашнего дня и сегодняшнего утра, "чтобы установить виновных в этом "праздновании" Международного женского дня".

"С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, с сегодняшнего дня в нашей команде не работает заместитель главы ОГА Светлана Чепига, ее увольнение будет согласовано с Офисом президента Украины. Также отстраняется все руководство управления молодежи и спорта. Кадровые решения по руководству я приму до конца недели. Клюцевский, Чепига, Линецкий, прошу покинуть наш зал", - заявил Юрий Гусев.

Напомним, скандал в Херсонской ОГА начался с того, что в сети опубликовали видео с празднования 8 Марта, во время которого в зале заседаний Херсонского облсовата под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ" танцевали девушки в откровенных нарядах.

После этого глава Херсонской области Гусев осудил действия организаторов мероприятия и заявил, что сам он на неофициальной части праздника не присутствовал. Также губернатор пообещал провести служебное расследование и наказать виновных.