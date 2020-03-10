Бывший исполняющий обязанности главы Украины после побега экс-президента Виктора Януковича в 2014 году Александр Турчинов рассказал о том, как блефовал на переговорах с Россией во время аннексии Крыма.

Об этом Турчинов сообщил в интервью изданию Крым.Реалии.

"Российский Генштаб предъявил ультиматум нашим крымским подразделениям, которые не изменили присяге – они должны до 12 часов ночи сложить оружие. Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить [президенту России Владимиру] Путину через спецсвязь в Кремль ...

Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Нарышкин значит, как спикер. Остается 2 часа до ультиматума. Я тогда ему сказал, что я предупреждаю, они (украинские военные в Крыму – Ред.) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они (российские военные – Ред.) не пошли на штурм", - рассказал он.

По его словам, тогдашний спикер Госдумы Нарышкин угрожал ему, что если в Крыму будут погибать русскоязычные, россияне, то "они нас, как военных преступников там искать будут по всему миру".

На аргумент, что российские войска не имеют никаких оснований для пребывания на территории Украины, Нарышкин заявил, что "основания будут".

Турчинов отметил, что этот блеф с его стороны дал время украинским военным провести мобилизацию, вооружить армию, подготовить силы и средства для отбрасывания российской атаки, которую ожидали уже с севера и востока.

Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали части украинских войск.

Как потом оказались, это были военнослужащими российской армии.

Ранее сообщалось, что Путин планирует подписать изменения Конституции РФ в годовщину аннексии Крыма.

Также мы писали, что в аннексированном Крыму решили запустить телепередачу и выпускать газету на украинском языке.