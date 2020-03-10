Коронавирус отправил на карантин всю Италию.

После закрытия на минувших выходных зараженных северных провинций ограничения ввели и в остальных регионах, а блокаду севера еще больше ужесточили.

"Страна" узнала, что означает тотальный карантин по-итальянски.

"Зона росса"

"Теперь вся Италия - "зона росса" (красная зона). Власти приняли решение под давлением оппозиции. Ведь это огромный удар по экономике. Практически Италия парализована и неизвестно на сколько времени", - говорит "Стране" итальянский журналист Массимо Лорелло.

По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею. Больше заразившихся, чем в Италии, теперь только в Китае, где началась вспышка.

На всей итальянской территории закрыли школы и вузы, запретили массовые мероприятия, перенесли спортивные матчи, ограничили передвижения людей между провинциями. Пока - до 3 апреля.

В Риме, например, закрыли Колизей, а в Ватикане - собор Святого Петра и площадь перед ним.

"После введения карантина на улицах действительно стало меньше людей, многие надели маски", - рассказывает нам Лорелло.

"В Риме замечательная солнечная погода, однако опасность заражения коронавируса заставляет людей бояться. Прохожих в масках стало больше, посетители коммерческих заведений стараются придерживаться рекомендованной дистанции в один метр", - добавляет журналистка "Газеты украинской" Марьяна Сороневич.

Самый жесткий карантин - на севере страны, там для проверок останавливает полиция, а на вокзалах и в аэропортах поставили пункты контроля.

На полупустых вокзалах и в аэропортах полиция и военные проверяют пассажиров. Фото: Repubblica

"Полицейские проверяют пассажиров вместе с военными, очереди большие, к тому же следят, чтобы между людьми было безопасное расстояние в метр. Пропускают только тех, у кого есть уважительные причины для путешествия (например, возвращаются на родину, едут по неотложным рабочим делам или по ситуациям, связанным со здоровьем). Люди заполняют специальные формы, где объясняют цель поездки и подтверждают, что у них нет температуры", - говорит Лорелло.

На улицах проверяют выборочно, а на станциях метро просят показать проездной.

"Также дают заполнить форму, где вы указываете место проживания и место работы и объясняете, почему вы находитесь вне дома. Разрешено передвигаться на работу (для этого нужна бумага от работодателя), в магазин за продуктами и в аптеку. Все. За остальное - штраф, поскольку государство обязало вас сидеть дома", - рассказывает Оксана Драган, живущая в Италии бывшая тернпольчанка.

"Одним словом - всем "по хатам". Минимум на две недели", - добавляет украинка Любовь Салабай.

У стойки не стоять, доставка на дом

Проверки ужесточили не только из-за коронавируса, но и из-за побега заключенных. В итальянских тюрьмах карантин спровоцировал массовые бунты, во время которых несколько десятков зэков сбежали.

На севере страны, в эпицентре итальянского коронавируса, ввели абсолютный "комендантский час".

"Региональные власти хотят закрыть офисы и магазины, кроме продуктовых. А транспорт урезать до строгого минимума", - говорит нам журналист Кристина Надотти.

В общественных местах, опасаясь штрафов, уже следят за безопасным расстоянием в метр между людьми (полиция начала рейде по кафе и барам).

"В супермаркете пили кофе, нам сказали заплатить и идти садиться за столик. Нельзя стоять у стойки. Кофе принесли за столик", - говорит живущая под Миланом экс-ровенчанка Виктория Щур.

Рим опустел - коронавирус отпугнул туристов, а местных загнали по домам. Фото: Repubblica

"Некоторые рестораны перешли на домашнюю доставку, некоторые вообще закрыли, а некоторые оставили только небольшую часть столов, чтобы увеличить дистанцию. Я работала в этой сфере, понимаю, что контактов все равно не избежать, особенно по рукам, разве что перчатки надевать", - говорит нам Юлия Григорович из-под Брешии, на севере Италии.

Кстати, во многих барах и супермаркетах сотрудники уже работают в перчатках, но есть такие, которые ни масок, ни перчаток не надевают.

Наши заробитчане, те, которые не ухаживают за стариками, а трудятся на предприятиях, уже считают убытки из-за коронавируса. Часть фирм отправляет людей в отпуск за свой счет.

"Как жить дальше тем, кто живет только на зарплату, как платить квитанции и за квартиру, если ты остаешься без работы. Сидеть дома и мыть руки - это хорошо, но за что питаться, когда многие рабочие места закрываются", - сетует Ольга Еромченко.