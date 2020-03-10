Первый рабочий день в Украине начался с резкого подорожания доллара. На открытии межбанка 10 марта курс доллара подскочил сразу на 28 копеек. "Открывались безналичные торги широко — в рамках 25,15-25,30 грн/$. Ослабление гривны вслед за рублем было ожидаемо", — рассказал "Стране" директор казначейства Банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

На этом все не закончилось. После открытия межбанк поднялся на 25,32-25,35 грн/$.

Это притом, что Национальный банк с утра не мешкал, а с самого открытия рынка стал на продажу валюты. Казначеи рассказали, что за первые 30-40 минут он продал $130 млн, а затем еще $20 млн. При этом ставил два курса 25,25-25,20 грн/$.

Кому именно достался огромный объем регулятора — точно неизвестно. Хотя есть подозрения, что это Ситибанк, а значит — иностранные скупщики валюты. Те, что распродают сейчас гривневые облигации внутреннего госзайма, конвертируются в гривну и выводят капиталы из нашей страны. Как на фоне коронавируса, так и вчерашнего обвала цен на нефть и мировых фондовых рынков.

"На фоне мировых новостей и ситуации на межбанке подросли наличные цены на доллар. Если до этого курс обменников были ниже межбанка, то сейчас наоборот: оптовые наличные курсы находятся в рамках 25,35-25,55 грн/$. Люди стали активнее раскупать американскую валюту. Потому банки активнее ее закупают на безналичном рынке — чтобы обеспечить кассы и провести валютные покупки, которые население совершает в онлайн-банкингах (в мобильных приложениях и в интернет-банкингах)", — рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В рознице наличный доллар прибавил очень много — от 30 до 60 копеек. И средний курс продажи "американца" находится в очень широком коридоре: 25,50-25,80 грн/$. Видно, что банки еще не поняли курсовой тренд и ставят свои ценники невпопад. То есть близко не представляют, куда двинется валютный рынок. При этом в небанковских обменниках не стесняясь ставят максимальную цену продажи не уровне 26,50 грн/$.

У банков средний курс выкупа валюты поднялся на 25 копеек, и находится в рамках 24,90-25,0 грн/$, а у финансовых компаний достигает 25,30 грн/$.

Напомним, что в понедельник резко упали цены на нефть, курс российского рубля, а также все мировые фондовые рынки.

Для украинской экономики и курса гривны подобные потрясения могут иметь серьезные последствия.

Вслед за ценой на нефть, как правило, идут вниз цены и на другие сырьевые товары. В том числе и те, что экспортируются Украиной. Падение цены на нефть углубляет мировую экономическую турбулентность. А значит - инвесторы будут шарахаться от любых развивающихся рынков. В том числе - и украинского. А это - прямой и очень сильный удар по пирамиде ОВГЗ, на которой в последние годы покоилась стабильность гривны. Тем более, что иностранцы уже начали сбрасывать облигации Украины еще до "черного понедельника".

Также кризис сильно ухудшает возможности для привлечения Украиной средств через еврооблигации, а получение кредита МВФ под вопросом. Все это создает значительные риски для обслуживания внешнего долга Украины, по которому в течение года нужно будет заплатить $17 млрд.

Напомним, сегодня стало известно, что НБУ продал на межбанке $307,2 миллиона для сдерживания девальвации.

Как сообщалось, наличный курс доллара уже достиг 26,50 грн/$. "Страна" рассказала о 3 сценариях для гривны на 10 марта.