Во вторник, 10 марта, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму осенью 2020 года, соответствующую поправку решили рассмотреть сегодня же.

Предложение он озвучил в ходе заседания, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.

По мнению Жириновского, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что его политсиле выгодны досрочные выборы и согласился с предложением Жириновского.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сначала разобраться в ситуации с обвалом экономики и коронавирусом.

Между тем, депутат от "Единой России" Александр Карелин пообещал внести поправку в законопроект о Конституции по поводу досрочных выборов, и Госдума РФ решила рассмотреть ее сегодня же.

Напомним, выборы в Госдуму РФ должны пройти в 2021 году. Сообщалось, что к этому времени "Единая Россия" объединится с Общероссийским народным фронтом, и в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя.