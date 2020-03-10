В Словакии, рядом с украинским Закарпатьем зарегистрирован случай коронавируса. Это уже седьмой пациент, пострадавший от Covid-19 в этой стране.

Об этом во вторник, 10 марта, заявил премьер-министр Словакии Петером Пеллегрини, передает издание Slovak Spectator.

Так, в 100 километрах от Ужгорода, в словацком городе Кошице госпитализирован человек с положительным тестом на коронавирус. Пациентом стал 26-летний местный житель, который недавно вернулся из отпуска во Франции. Пациент является сотрудником завода U.S. Steel в Кошице, однако на работу, будучи зараженным еще не являлся.

Это седьмой подтвержденный случай в Словакии, и первый в восточном регионе страны.

"Я подтверждаю, что у нас находится пациент с подтвержденным диагнозом, это коронавирус", - подтвердили в Университетской больнице Луи Пастера (UNLP).

Стоит отметить, что начиная с понедельника, 9 марта, администрация города Кошице запретила проведение мероприятий, где ожидается большая концентрация людей.

Напомним, что сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее мы писали, что в Италии резко увеличилась смертность от коронавируса. Из-за этого она стала первой страной в мире по уровню летальных исходов от этой болезни.