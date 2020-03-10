В связи с обвалом цен на нефть на 30%, который стал самым масштабным на планете с 1991 года, в Антимонопольном комитете Украины ожидают, что АЗС снизят цены на бензин. Правда, произойдет это не так быстро.

Об этом идет речь в заявлении, обнародованном пресс-служба АМКУ.

"Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка в автозаправочные станции и тому подобное", - сказано в сообщении.

Однако в АКМУ заявили о намерении бороться с практикой немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья.

"...Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - сказано в заявлении.

Напомним, "Страна" писала о том, как 9 марта цены на нефть и мировые биржи рухнули, и прогнозировала, что в связи с этим ждет гривну и Украину.