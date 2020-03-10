В воскресенье, 8 марта, около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты двумя выстрелами из "Фагота" - противотанкового ракетного комплекса - подбили КАМАаз Вооруженных сил Украины.

Об этом "Стране" сообщили источники на фронте.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Пески в Донецкой области. После этого противник обстрелял из минометов позиции украинских военных. В результате одна из мин пробила крышу блиндажа и четверо бойцов получили ранения, один из которых затем скончался.

Напомним, в конце февраля в штабе ООС сообщили о попытке прорыва противника через линию разграничения.

Также мы писали, что в субботу, 7 марта, на Донбассе позиции Украины обстреляли пять раз. Один военный убит, четверо ранены.